بالترددات.. 4 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على المريخ السوداني، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي للفوز وتحقيق الثلاث نقاط أو التعادل على أقل تقدير من أجل التأهل إلى دور الثمانية من البطولة، بينما يرغب فريق المريخ السوداني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل دوري أبطال إفريقيا 9 مرات.

ويتصدر المجموعة الأولى فريق سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط، بينما يحل الأهلي في المركز الثاني بـ 7 نقاط، فيما يحتل فيتا كلوب الكونغولي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتي في المركز الأخير فريق المريخ السوداني برصيد نقطة وحيدة.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في الجولة الخامسة في المجموعة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، على قناة مكسبي على النايل سات ويمكن استقبالها على التردد 11411 أفقي، ومعدل الترميز 27500 بالإضافة إلى مكسبي سبورت.

وتنقل المباراة عبر قناة الملاعب الرياضية السودانية على عرب سات تردد(12520)، معدل الترميز (27500)، معدل الاستقطاب (v).

كما أن تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية 2 على عرب سات تردد (12523)، معدل الترميز (27500).

وستذاع المباراة ايضاً عبر قناة سوبر سبورت الجنوب أفريقية، حيث أن التردد (12054 H) معدل الترميز (27500).

كما ستذاع المباراة عبر قناة «Bein Sports 4 HD» بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيل الأهلي

وكان المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قد أعلن تشكيل الفريق الرسمي الذي سيخوض به مباراة المريخ السوداني.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج – عمرو السولية.

الوسط الهجومي: جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد شريف – مروان محسن.