مروان وشريف يقودان الهجوم.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام المريخ السوداني

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، تشكيل الفريق الرسمي الذي سيخوض به مباراة المريخ السوداني.

ويلعب الأهلي خارج ملعبه في الثالثة عصر اليوم السبت مباراة المريخ السوداني ضمن الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج – عمرو السولية.

الوسط الهجومي: جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد شريف – مروان محسن.

ويسعى الأهلي لتحقيق الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يستهدف الحفاظ على لقبها.