بطولة إيطاليا: ميلان يفلت من خسارة أمام سبمدوريا المنقوص

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ميلانو : أفلت ميلان من السقوط على أرضه أمام سبمدوريا المنقوص منذ الدقيقة 59 وخرج بتعادل قاتل 1 1 بهدف للبديل النروجي ينس بيتر هوغي في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين، لتصبح منطقيًا المهمة شبه مستحيلة أمامه في تحقيق لقب أول في الدوري الايطالي لكرة القدم منذ العام 2011.

وافتتح المخضرم فابيو كوالياريلا (38 عامًا) النتيجة للضيوف في الدقيقة 57، قبل أن يطرد البرتغالي أدريان سيلفا بعد دقيقتين ليكمل سمبدوريا آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين.

إلا أن هوغي أنقذ الروسونيري من سقوط قاسٍ بهدف التعادل (87) ليرفع الاخير رصيده الى 60 نقطة في المركز الثاني على بعد خمس نقاط من جاره وغريمه انتر المتصدر، إلا أن الاخير يلعب لاحقًا مع مضيفه بولونيا ولديه مباراة مؤجلة، وعلى المسافة ذاتها من يوفنتوس الثالث الذي خاض أيضًا مباراتين أقل.

وواصل فريق المدرب ستيفانو بيولي سجله السيئ على ارضه، بعد أن فشل في الخروج فائزًا للمباراة السادسة تواليًا على ملعب "سان سيرو" في جميع المنافسات، بما فيها الخسارة امام مانشستر يونايتد الانكليزي بهدف نظيف في اياب الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" ليودع المسابقة القارية الرديفة.

وتقلّصت عقوبة الكرواتي أنتي ريبيتش لاعب ميلان من مباراتين الى واحدة لإظهاره "قلة احترام" تجاه الحكم بعدما توجه إليه بعبارة مهينة لوالدته في الخسارة امام نابولي وغاب عن الفوز 3 2 ضد فيورنتينا، إلا أن بيولي أبقاه على مقاعد البدلاء، فيما عاد الجزائري اسماعيل بن ناصر الى التشكيلة الاساسية.

وكان سمبدوريا الطرف الافصل في الشوط الاول حيث هدد باكرًا بعد أن وصلت الكرة إثر ركنية الى مانوليو غابياديني تابعها نحو المرمى تصدى لها الحارس جانلوجي دوناروما ببراعة (5)، قبل أن يتألق مرة أخرى في إبعاد رأسية النروجي مورتن ثورسبي (23).

وأنهى ميلان الشوط الاول من دون أي تسديدة على المرمى.

واستفاد كوالياريلا من تمريرة خاطئة من المدافع الفرنسي تيو هيرنانديز الى زميله، فاقتنصها أفضل هداف في الدوري موسم 2018 2019 وتابع الكرة ساقطة من خارج المنطقة جميلة فوق دوناروما المتقدم كثيرًا عن مرماه (57).

ومني سبمدوريا بنكسة بعد دقيقتين بعدما اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين إثر إنذار ثانٍ لسيلفا بسبب خطأ على الاسباني سامو كاستييخو (59).

ورفع ميلان ايقاعه في الدقائق الاخيرة من اللقاء وكاد ريبيتش، بديل البوسني رادي كرونيتش، أن يعادل النتيجة إلا ان المدافع الغامبي عمر كولي أبعد الكرة في اللحظات الاخيرة قبل ان تتجاوز خط المرمى (82).

وعادل هوغي الذي دخل بديلا لكاستييخو في الدقيقة 79 النتيجة بعد ان وصلته الكرة اثر مرتدة داخل المنطقة فتابعها في الشباك (87).

وكاد التركي هاكان تشالهان أوغلو أن يمنح الروسونيري النقاط الثلاث بتسديدة قوية تألق الحارس إميل أوديرو في التصدي لها (88).