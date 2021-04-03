الدوري الاميركي: فوز تاريخي لرابتورز على ووريرز

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







لوس انجليس : حقق تورونتو رابتورز حامل اللقب عام 2019 أكبر انتصار في تاريخ مشاركاته في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين وألحق بغولدن ستايت ووريرز ثالث أسوأ هزيمة في تاريخه، عندما تفوق عليه بفارق 53 نقطة وبنتيجة 130 77 الجمعة.

واحتفل الكاميروني باسكال سياكام بعيده الـ27 ممطرًا سلة ووريورز بـ36 نقطة، الاعلى له هذا الموسم، ليلحق بووريرز المنقوص من نجميه ستيفن كوري ودرايموند غرين المصابين ثالث أسوأ هزيمة في تاريخه والسادسة في آخر سبع مباريات.

وقال ستيف كير مدرب ووريرز بعد المباراة "لقد رأيتم ما حصل. لقد تم تدميرنا. ليس هناك الكثير لأقوله. إنه أمر مهين لجميع المعنيين".

دخل رابتورز الى المباراة إثر معاناة كبيرة حيث حقق فوزه الثاني فقط في مبارياته الـ15 الاخيرة واضعًا حد لسلسلة من اربع هزائم متتالية في المركز الحادي عسر في المنطقة الشرقية.

وقال سياكام بعد المباراة "الخسارة ليست أمر جميل، وأي شيء يرفع المعنويات هو أمر جيد".

وأُعلن عن غياب كوري قبل ساعات من صافرة البداية بسبب إصابة في أسفل الظهر، بعد أن غاب عن خمس مباريات سابقة قبل أن يعود في آخر مواجهتين، فيما خسر ووريورز جهود غرين قبل فترة قصيرة من اللقاء بسبب إصابة في إصبعه.

وقال كير "أعتقد أنه بدون ستيف ودرايموند، افتقدنا لقائد عندما ساءت الامور. لم نظهر رغبة في الصراع الذي كنا بحاجة إليه للخروج من القاع".

وسجل رابتروز 51 نقطة أكثر من ووريرز في الربعين الثاني والثالث وهو أكبر فارق نقاط في ربعين خلال مباراة في تاريخ الدوري.

وبعد أن وصل الفارق في إحدى المراحل الى 61 نقطة، أصبح غولدن ستايت حامل اللقب أعوام 2015، 2017 و2018 رابع فريق في آخر 25 عامًا يتأخر بفارق 60 نقطة في مباراة في الدوري.

ويعاني ووريرز من أزمة خسارة الكرة "تورن أوفر" هذا الموسم حيث خسرها في 21 مناسبة في المباراة أثمرت عن 30 نقطة لرابتورز في المقلب الآخر.

وأردف كير "بصفتك مدربًا، تحاول قيادة فريقك في الموسم بأفضل طريقة ممكنة. لذلك هناك أوقات للمرح وأوقات للفرح، وهناك أوقات للحديث الجاد وأخرى للبحث عن الروح. هذا هو الوقت للبحث عن الروح بالتأكيد".

وتفوق رابتورز 35 16 في الربع الثاني و46 14 في الثالث ليتقدم 108 56 مع نهايته.

وأضاف سياكام سبع متابعات وخمس تمريرات حاسمة، فيما ساهم غاري ترنت الذي انضم منذ أيام بصفقة تبادل بـ24 نقطة مقابل 21 للبرطاني الاميركي أوغوغوا "أو جي" أنوبي، 16 لمالاكي فلين و10 للكندي كريس بوشيه الذي أضاف 6 متابعات واربع سرقات للكرة.

فيما كان الكندي أندرو ويغينز الافضل من جانب الخاسر مع 15 نقطة فيما أضاف كل من جوردان بول والايطالي الاميركي نيكو مانيون 10 نقاط.

47 نقطة لأنتيتوكومبو

في مكان آخر، سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو 47 نقطة مسددًا 18 رمية ناجحة من 21 محاولة، إضافة الى 12 متابعة ليقود ميلووكي باكس ثالث الشرقية للفوز 127 109 على بورتلاند ترايل بلايزرز.

كما قام أفضل لاعب في الـ"أن بي ايه" في الموسمين الماضيين بثلاثة تصديات في ثالث مباراة حقق خلالها 40 نقطة أقله هذا الموسم ليقود باكس الى خامس انتصار تواليًا على ترايل بلايزرز.

وساهم جرو هوليداي بـ22 نقطة و10 تمريرات حاسمة لميلووكي الذي حقق فوزه الثاني مقابل هزيمة في رحلة تتخللها ست مباريات خاج قواعده.

كان داميان ليلارد الافضل من جانب بورتلاند مع 32 نقطة، فيما أضاف سي جاي ماكولوم 18 وسبع تمريرات حاسمة و18 نطقة لروبرت كوفينغتون.

وكانت هذه اول هزيمة لترايل بلايزرز سادس الغربية بعد اربعة انتصارات تواليًا والثالثة فقط في آخر 10 مباريات.

إصابة كارلايل بكوفيد

في نيويورك، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 13 من نقاطه الـ26 في المباراة خلال الربع الاخير ليقود دالاس مافريكس للفوز على نيكس 99 86.

وغاب مدرب الضيوف ريك كارلايل عن المواجهة بعد أن جاءت نتيجة مسحة اختبار كوفيد 19 ايجابية رغم تلقيه اللقاح في كانون الثاني/يناير، حيث كان من المقرر أن يشرف على المباراه رقم 1500 في مسيرته التدريبية. وناب عنه مساعده جمال موسلي.

في بوسطن، سجل جايسون تايتوم 26 نقطة فيما أضاف جايلن براون 22 و11 متابعة ليقودان سلتيكس للفوز 118 102 على هيوستن روكتس.

وعزز فينيكس صنز وصافته للمنطقة الغربية خلف يوتا جاز بفوزه على أوكلاهوما سيتي ثاندر 140 103.