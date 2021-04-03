شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ يتقدم على الأهلي بثنائية نظيفة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمريخ السوداني المقامة حالياً بملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بثنائية نظيفة ، ويلتقي الأهلي مع المريخ في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف ، عمر السولية، ديانج، محمد مجدي أفشة ، محمد شريف، مروان محسن وجونيور أجايي.

بداية هادئة من جانب الفريقين وغابت الخطورة على مرمى الفريقين بسبب الحذر الواضح ، بمرور والوقت بدأت المباراة تزداد سخونة ، وحاول الأهلي زيارة شباك صاحب الأرض عن طريق انطلاقات أفشة وأجاي ومحمد شريف.

وتعرض محمد الشناوي لأصابه بسيطة وتلقي العلاج قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة ، وشهدت الدقيقة 15 أول فرص الأهلي في المباراة بعدما تسلم محمد شريف كرة لكنه سددها بيسراه أعلى العارضة.

بعدها تلقى مروان محسن كرة وفشل في استغلالها بعدما تدخل دفاع المريخ وأنقذ الموقف ، وأشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب المريخ محمد الرشيدي في الدقيقة للخشونة الزائدة مع أفشة .

هدأ أداء الأهلي بشكل سمح للفريق السوداني لأن يسيطر على المباراة ويُسجل هدف التقدم عن طريق رمضان العجب في الدقيقة 25.

وتعرض أيمن أشرف للعرقلة من قبل محمد محمود لاعب المريخ وينال الأخير بطاقة صفراء ،

مرة أخرى عادت السيطرة للمريخ ونجح في تسجيل هدف ثالث عن طريق سيف تيري في الدقيقة 36 بعدما توغل من بين ثنائي دفاع الأهلي ياسر أبراهيم وبدر بانون ، وسدد الكرة في شباك الشناوي.

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حاول الأهلي تسجيل هدف لتعديل النتيجة ونال عبد الرحمن حسن لاعب المريخ بطاقة صفراء للخشونة مع أيمن أشرف ،

وأحتسب الحكم ضربة جزاء للمريخ بعدما قام بدر بانون بعرقلة لاعب المريخ رمضان عجب وأهدرها الأخير بعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم المريخ بثنائية نظيفة.