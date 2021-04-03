شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى لا يعرف الخسارة فى 3 أبريل قبل مواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإسماعيلى منافسه سيراميكا مساء اليوم باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الــ17 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسبق للاسماعيلى فى مثل هذا اليوم “3 أبريل” خوض 6 مباريات حيث فاز 3 وخسر مثلها وله 9 أهداف وعليه 7 أهداف وحقق كلين شيت في لقاء وحيد.

* يوم 3 أبريل 64 فاز على الأهلى 2 / 1 بالقاهرة ( زكى عبد الرحمن ومحمد معاطى )

* يوم 3 أبريل 65 خسر من الأهلى صفر / 2 بالقاهرة

* يوم 3 أبريل 73 فاز على المصرى 4 / 1 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة ( أمين دابو وعلى أبو جريشة وإسماعيل حفنى وأسامه خليل )

* يوم 3 أبريل 2002 فاز على المنصورة 3 / صفر بالإسماعيلية ( محمد صلاح أبو جريشة وإسلام الشاطر ومحمد محسن أبو جريشة )

دورى أبطال أفريقيا* يوم 3 أبريل 2010 خسر من ستاد تامبونايز فى إياب دور الـ 32 بجزيرة رينيون 0 / 1

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 21 هدف

دورى أبطال العرب* يوم 3 أبريل 2005 خسر من أهلى جده فى ذهاب ربع النهائى 0 / 2 بالسعودية

فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدف.

وتمثل مباراة الليلة الظهور الأول لإيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلى عقب توليه المسئولية خلفاً للبوسنى دراجان يوفيتش الذى اعتذر عن الاستمرار في منصبه ، حيث قام جلال بعزل الدراويش في معسكر مغلق، بالإضافة إلى احتواء أزمات بعض اللاعبين لتدشين انتفاضة جديدة للفريق الأصفر للهروب من مراكز القاع .