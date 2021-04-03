شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عجب يتقدم للمريخ السودانى بالهدف الأول فى مرمى الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل رمضان عجب لاعب المريخ السوداني هدف التقدم لفريقه فى مرمى الأهلي بالدقيقة من 26 عمر المباراة التى تجمعهما عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المريخ السوداني التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم، على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل الفريق كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف في الدفاع ، عمرو السولية، ديانج، محمد مجدي أفشة في الوسط، محمد شريف، مروان محسن، جونيور أجايي، في الهجوم.

وأعلن الإنجليزي كلارك، المدير الفني لفريق المريخ السودانى، تشكيل الفريق الأساسى لمباراة الأهلي المصرى فى المباراة المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب "الجوهرة الزرقاء" بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم المباراة لصالحه لتأكيد صعوده إلى دور الثمانية الأفريقي.

وجاء تشكيل المريخ السودانى كالتالى: محمد المصطفى في حراسة المرمى، عبد الرحمن كرنقو، صلاح نمر، أحمد موسى تمبش، بخيت خميس في الدفاع، وضياء الدين محجوب، محمد الرشيد، رمضان عجب، السماني الصاوي في الوسط، توني ايدجوماري، سيف تيري في الهجوم.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.