شكرا لقرائتكم خبر عن كسر "الأنكل" يبعد شكرى عن سموحة لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها محمد شكرى، مدافع الأهلى المعار لنادى سموحة، إصابة اللاعب بكسر فى أنكل القدم وسيخضع لجراحة عاجلة. وكان شكرى قد أصيب فى مباراة المقاصة الأخيرة التى انتهت بتعادل الفريقين 1/1، حيث تداخل بشكل قوى فى احد الكرات المشتركة مما أدى للإصابة.

وأجرى الجهاز الطبى لسموحة اتصالات بالدكتور أحمد عبد العزيز لعرض الحالة ونصحه بإجراء جراحة عاجلة .

فى ذات الوقت، قرر أحمد سامى المدير الفنى لسموحة الدخول فى معسكر مغلق 48ساعة فى المنصورة مساء غد الأحد استعداد لمباراة غزل المحلة على استاد المحلة والمقرر لها الثلاثاء المقبل الثالثة عصرا.

تعادل مصر للمقاصة مع سموحة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدوري، افتتح التسجيل محمد عبد المنعم لفريق سموحة فى الدقيقة 42 قبل أن يتعادل باسم مرسى لمصر المقاصة فى الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي، خط الدفاع: فارس طارق وأحمد مودى وأحمد صبيحة محمد دسوقي، خط الوسط: محمد مخلوف وهشام محمد وعماد فتحى وعبدالله مجدي، خط الهجوم: صلاح عاشور وباسم مرسي.

بينما دخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: الهانى سليمان، خط الدفاع: رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، محمد شكري، خط الوسط: محمود حليمو، محمد كناريا، أحمد عبد القادر، خط الهجوم: مصطفى فتحى عبد الكبير الوادي، حسام حسن.

بهذه النتيجة ارتقى مصر المقاصة للمركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بينما ظل سموحة فى المركز الثامن برصيد 23 نقطة .