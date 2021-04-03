شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى بطولة كأس أفريقيا للكيك بوكسينج بـ6 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج، مشاركة المنتخب الوطني فى بطولة كأس أفريقيا للكيك بوكسيج والتى تقام فى الكاميرون خلال الفترة من 5 إلى 12 أبريل الجارى بمشاركة ستة لاعبين.

وقال صبيح، فى تصريحات صحفية، إن بطولة كأس أفريقيا للكيك بوكسينج من البطولات القوية على الصعيد القارى، وستكون مهمة للغاية من أجل اكتساب كافة اللاعبين المشاركين الخبرات والاحتكاك مع نظرائهم فى القارة السمراء.

وشدد رئيس اتحاد الكيك بوكسينج على أن المشاركة في البطولة الأفريقية لن تكون فقط بهدف المشاركة الشرفية، لكن من أجل تحقيق مراكز متقدمة ورفع اسم مصر عاليا ضمن الدول المنافسة.

وأشار صبيح إلى أنه سيتم اختيار ستة لاعبين من أصل ثمانية لاعبين تم الاستقرار عليهم من جانب اللجنة الفنية وهم أحمد إسماعيل، محمد أحمد عبد الله «سماره» ومحمود خالد إمام «مودي» وإسلام إبراهيم والفتيات كل من شهد هيثم، إكرام السيد محمد، علياء، إيمان حفني.

ويترأس البعثة محمد صبيح رئيس الاتحاد، ومحمد الزعيم إداري البعثة، وزينب مأمون حكم دولي، ونوره أنور حكم دولي، و مريم يحي مدربة السيدات، و عبد الهادي عبد السلام ومحمد فيكس مدربين منتخب الرجال.

وتعد مشاركة المنتخب الوطني في منافسات كأس إفريقيا للكيك بوكسيج هي البطولة الدولية الرسمية الأولى للاتحاد بعد تأسيسه رسميا بقرار وزاري في عام 2020.

وتغادر بعثة الفراعنة مطار القاهرة للسفر إلى دولة الكاميرون مساء بعد غد الاثنين للمشاركة في بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسيج.