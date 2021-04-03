شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يصعد الزمالك لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير الزمالك على أحر من الجمر مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر، المقرر لها مساء اليوم فى بطولة أفريقيا، فالفريق الأبيض يتطلع للفوز من أجل الحفاظ على حظوظه فى التأهل لربع نهائي دوري الأبطال. فى التقرير التالي نرصد كل تفاصيل استعدادات الأبيض وترتيبات مباراة اليوم وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك ومولودية الجزائر؟

ج:تقام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب "الخامس من يوليو" فى العاصمة الجزائرية، بالجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

س: ما هو ترتيب الزمالك ومولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا؟

ج: يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.

س: ما هي حظوظ الزمالك فى التأهل لربع نهائي البطولة؟

ج: الزمالك يسعى للفوز اليوم على مولودية الجزائر للحفاظ على آماله في التأهل للدور المقبل ويحتاج الأبيض لضرورة تحقيق الفوز اليوم أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة، مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

س: وماذا عن تاريخ مواجهات المولودية مع الزمالك؟

ج: مواجهة اليوم هى الثانية في تاريخ مولودية الجزائر مع نادي الزمالك، على صعيد البطولات الأفريقية بعد اللقاء الذي جمع الفريقين في انطلاق دور المجموعات باستاد القاهرة وانتهى بالتعادل السلبي.

وسبق والتقى الزمالك مع الشقيق الجزائري في بطولة دوري أبطال العرب عام 2005 وتأهل الأبيض من دور المجموعات بعد الفوز في مواجهته مع المولودية بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين.