شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. تسبيح سعد لاعبة الطائرة: ويل سميث نجمى المفضل وهوايتى الرسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "تسبيح سعد" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى حدائق الأهرام حاليا والزمالك سابقا، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مش بعرف أطبخ.

من نجمك المفضل؟

أحمد حلمى وويل سميث.



من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ عمرو دياب.



لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟ لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

عمرى ما تخيلت نفسى غير لاعبة.



لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا بتجاهل العنف.



مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ حنان ترك.





بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟

الكاجوال أكتر.