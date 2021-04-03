شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن غياب زيزو عن مباراة مولودية الجزائر بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن شكوى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق من إصابة فى وجه القدم خلال وجود الفريق في الجزائر استعدادا للقاء المولودية مساء اليوم.
ووضع الجهاز الطبي للفريق قدم اللاعب في جبيرة على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية بعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة غدا الأحد.
ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر لها في التاسعة مساء اليوم في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي ستقام على ملعب 5 جويلية.
وكان أحمد سيد زيزو قد أثار علامات الاستفهام قبل ساعات من مباراة الزمالك أمام مولودية الجزائر بعد نشره صورة عبر حسابه بموقع انستجرام، للكشف عن تعرضه للإصابة في القدم.
ونشر زيزو صورة لقدمه المصابه وعلق عليها "لا حول ولا قوة إلا بالله .. الحمد لله"، ليثر علامات الاستفهام بين جماهير الزمالك التي علقت للاستفسار عن حقيقة الصورة وهل هي إصابة حديثة أم قديمة خاصة أن بعض التعليقات أكدت أنها إصابة قديمة تعرض لها اللاعب أثناء تواجده مع منتخب مصر.
وتضم قائمة الزمالك المتواجدة في الجزائر لمواجهة المولودية 24 لاعبا هم :"محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد - حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة - طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف- حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري".