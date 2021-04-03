شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن غياب زيزو عن مباراة مولودية الجزائر بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن شكوى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق من إصابة فى وجه القدم خلال وجود الفريق في الجزائر استعدادا للقاء المولودية مساء اليوم.

ووضع الجهاز الطبي للفريق قدم اللاعب في جبيرة على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية بعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة غدا الأحد.

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر لها في التاسعة مساء اليوم في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي ستقام على ملعب 5 جويلية.