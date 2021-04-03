شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والمريخ السوداني فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والمريخ السوداني فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقامة على ملعب الجوهرة الزرقاء، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وضم تشكيل الفريق كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.
خط الوسط: عمر السولية، ديانج، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن، جونيور أجايي.
وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.