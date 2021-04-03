شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الإسماعيلى وسيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره سيراميكا فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الدراويش بعد التعادل الإيجابى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر سيراميكا من وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 21.

ترتيب الإسماعيلى وسيراميكا فى جدول الدوري

فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 .

الظهور الأول لإيهاب جلال مع الاسماعيلى أمام سيراميكا

وتمثل مباراة الليلة الظهور الأول لإيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلى عقب توليه المسئولية خلفاً للبوسنى دراجان يوفيتش الذى اعتذر عن الاستمرار في منصبه، حيث قام جلال بعزل الدراويش في معسكر مغلق، بالإضافة إلى احتواء أزمات بعض اللاعبين لتدشين انتفاضة جديدة للفريق الأصفر للهروب من مراكز القاع .

ولم يستطع الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 10 مباريات، خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

الاسماعيلى يفتش عن الفوز الاول فى 2021

في المقابل شدد هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا على لاعبيه ضرورة التركيز في مواجهة الاسماعيلى مؤكداً أن المباراة صعبة للغاية وسوف تشهد قتال للمنافس للخروج منتصراً على ملعبه مما يتطلب استغلال أنصاف الفرص للخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في تعديل وضع الفريق بجدول الدوري

هيثم شعبان يطالب لاعبيه بإستغلال أنصاف الفرص أمام الدراويش

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة السماعيلي مع سيراميكا للحكم محمد عادل، علي أن يعاونه محمد العزازي مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثان، بالإضافة إلى أحمد جابر حكمًا رابعًا. ويتولى مهمة حكم الڤيديو "الفار" محمود دسوقي ويعاونه مبروك نبيل. سيراميكا المنافس رقم 72 للدراويش فى الدوري سيراميكا المنافس رقم 72 للدراويش فى الدوري ويعد سيراميكا هو الفريق رقم 72 ” الذي سيلاقيه الدراويش خلال منافسات مسابقة الدورى العام ، ويعتبر الفريق رقم 68 ” الذى سيواجه الإسماعيلى لأنه لم يقابل ” مالية كفر الزيات وبلقاس والبحيرة وبترول السويس ” بسبب دورى المجموعتين و” الفريق رقم 21 ” خلال هذه المسابقة بجانب أندية ” اتحاد الشرطة – أسمنت أسيوط – أسمنت السويس – الإنتاج الحربى – الجونة – المريخ – النصر للتعدين – اليونان – إنبى – بترول أسيوط – جمهورية شبين – جوت بلبيس – سكة حديد سوهاج – مزارع دينا – مصر للمقاصة – مصنع 36 حربى – منتخب السويس – نجوم المستقبل – نسيج حلوان – البنك الأهلى ” وهى الفرق التى لم تواجه الدراويش فى أى مسابقة محلية آخرى.

محمد عادل حكماً لمباراة الاسماعيلى وسيراميكا