شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل رباعى منتخب مصر لدور الـ64 فى بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل رباعى منتخب مصر للسلاح "أدهم معتز وإياد معروف ومازن العربي وزياد نوفل" لدور الـ64 فى بطولة بطولة العالم للشباب والناشئين للسلاح، والتي تقام خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل 2021.

وتغلب إياد معروف فى دور الـ 128 علي لاعب بورتريكو هودسون سانتانا بنتيجة 15-8، ليلاقي اياد الأمريكي جاكسون ماكبريد المصنف الخامس على العالم.

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كما تأهل كل من مازن العربى وزياد نوفل وأدهم معتز إلى دور الـ64 بعد فوزهم بجميع مبارياتهم في دور المجموعات.

ويواجه مازن العربي الروماني ميهينيا إيناكي، بينما يواجه زياد نوفل الروماني راريس ألينكا، وأخيرا يلتقى أدهم معتز مع الإسباني ماتيو بوجيالي.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.