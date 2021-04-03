شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يثير علامات الاستفهام قبل مواجهة المولودية بصورة لإصابته عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار أحمد سيد زيزو، لاعب نادى الزمالك، علامات الاستفهام قبل ساعات من مباراة فريقه المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا، بعد نشره صورة عبر حسابه بموقع إنستجرام للكشف عن تعرضه للإصابة فى القدم.

ونشر زيزو صورة لقدمه المصابة وعلق عليها "لا حول ولا قوة إلا بالله .. الحمد لله"، ليثر علامات الاستفهام بين جماهير الزمالك التى علقت للاستفسار عن حقيقة الصورة، وهل هي إصابة حديثة أم قديمة، خاصة أن بعض التعليقات أكدت أنها إصابة قديمة تعرض لها اللاعب أثناء وجوده مع منتخب مصر.



صورة زيزو

ويلتقي في التاسعة مساء اليوم السبت، فريق الزمالك، مع نظيره مولودية الجزائر، على ملعب "الخامس من يوليو" في العاصمة الجزائرية، في المباراة المرتقبة ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

مباراة اليوم هي ثاني لقاء رسمي للفرنسي باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية لفريق الزمالك، حيث قاد الأبيض في مباراة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا بالقاهرة وخسرها الزمالك بهدف وحيد.

وتضم قائمة الزمالك المتواجدة في الجزائر لمواجهة المولودية 24 لاعبا هم :"محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد - حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة - طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف- حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري".