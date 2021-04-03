ضربة في صفوف الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها وهاب آنان أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان المدافع الغاني تعرض للإصابة في مباراة وادي دجلة والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن حسابات الأسبوع السابع عشر من مسابقة دوري We المصري.

وقال مدير الكرة بالإنتاج في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم السبت، إن وهاب لاعب مميز، مؤكدًا أن الفريق سيخسر مبديًا ثقته في اللاعبين المتواجدين.

وأضاف أنه راضي بأداء الفريق، عقب فترة التوقف الدولي، وفي مباراة وادي دجلة مؤكدًا أن القادم سيكون جيد من حيث النتائج.

واتم أن أحمد كشري المدير الفني للفريق خاض فترة التوقف بشكل جيد ونجح أن يضع يده على نقاط القوة والضعف في الإنتاج الحربي ومع الوقت سيصل الفريق إلى أفضل نتائج.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن الإسماعيلي والذي سيواجه فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة 17.