دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي 0 - 2 المريخ.. ركلة جزاء مُهدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره المريخ السوداني عند الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج – عمرو السولية.

الوسط الهجومي: جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد شريف – مروان محسن.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من: علي لطفي، سعد سمير، أحمد رمضان "بيكهام"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان، والتر بواليا.

وخرج من قائمة المباراة كلا من: مصطفى شوبير، رامي ربيعة، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، وأحمد نبيل "كوكا".

وجاء تشكيل المريخ السوداني للمباراة كالتالي:محمد مصطفى محمد - أحمد محمد - محمد الراشد محمود - سيف الدين مالك بخيت - عبد الرحمن عيسى الحاج حسن - محجوب موسى - صلاح الدين محمود نمر - السماني سعد الدين - رمضان عجب - توني أومايارو - بخيت خميس محمد.

وجاءت قائمة البدلاء بفريق المريخ السوداني:أحمد عبد العظيم محمد - عمار كمال الدين - بكري عبد القادر - وجدي عواض عبد الله - تاج الدين النور بدوي - أحمد أحمد، دارين ماتوكوس.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن سيمبا المتصدر، بينما يتذيل المريخ المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

مرت 5 دقائق أولى وسط سيطرة متبادلة من قبل الفريقين قبل أن تتوقف بسبب سقوط أحمد الشناوي حارس الأهلي في كرة مشتركة مع لاعبي المريخ داخل منطقة الجزاء في كرة احتسبها حكم اللقاء تسللاً قبل أن تُستأنف مرة أخرى.

الدقيقة 7 شهدت خطورة من قبل محمد مجدي "أفشة"، الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ مدافعي المريخ حتى داخل منطقة الجزاء قبل أن يُسدد الكرة في أقدام المدافعين.

مرت 15 دقيقة أولى من عمر الشوط الأول شهدت سيطرة في الدقائق الماضية على مجريات الأحداث من قبل لاعبي الأهلي.

وفي الدقيقة 16: أرسل ياسر إبراهيم عرضية داخل منطقة جزاء السودان لمحمد هاني ولكن أمسك بها حارس المرمى.

وفي الدقيقة 26 نفذ فريق المريخ ركلة حرة مباشرة داخل منطقة جزاء الأهلي حولها رمضان عجب برأسه هدفاً في مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 30 توقف اللعب بعد سقوط لاعب المريخ السوداني مُصاباً في أرضية الملعب قبل أن يُستأنف اللقاء.

وفي الدقيقة 35: سجل سيف الدين "تيري"، الهدف الثاني للمريخ السوداني بعدما تسلم الكرة على حدود منطقة جزاء الأهلي وتقدم بها وسددها في المرمى.

الدقيقة 45:حصل فريق المريخ السوداني على ركلة جزاء بعد عرقلة بدر بانون للاعب فريقه.

في الدقيقة 45+1: سدد رمضان عجب ركلة الجزاء بجانب القائم الأيسر للأهلي.

انتهاء الشوط الأول من اللقاء بتقدم المريخ بهدفين نظيفين، انتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته: