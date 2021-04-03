محدث.. الزمالك يُعلن غياب زيزو عن مباراة المولودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن لاعب الفريق أحمد سيد زيزو لن يشارك في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر.

وسيحل الزمالك ضيفًا على مولودية الجزائر لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الفريق من خلال تصريحات للموقع الرسمي إن اللاعب اشتكى من إصابة على مستوى وجه القدم.

وقام الجهاز الطبي بوضع قدم اللاعب في جبيرة على أن يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية بعد العودة للقاهرة يوم الأحد.

وكان زيزو قد نشر صورة له عبر "ستوري" انستجرام لقدمه موضوع في ضمادة طبية وعلق: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. الحمد لله"

ويُعاني الزمالك من موقف صعب في المجموعة الرابعة حيث يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد نقطتين جمعهما من التعادل مع المولودية في الجولة الأولى وتوينجيت السنغالي في الجولة الثانية.