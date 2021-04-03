غياب مصري.. الاتحاد الأفريقي يُعلن تعيين ممثلين أفارقة في لجان فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن ممثليه في لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف الذي عقد يوم الثلاثاء 30 مارس 2021.

وشهدت الأسماء التي عينها الاتحاد الأفريقي لشغل عضوية محاكم وهيئات فيفا المستقلة، غياب أي عضو مصري الجنسية.

وقال كاف في بيانه الذي أصدره على موقعه الرسمي، أنه تم اقتراح الأسماء التالية من القارة الإفريقية لشغل عضوية محاكم وهيئات فيفا المستقلة، تماشياً مع نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي عقد يوم الثلاثاء 30 مارس 2021.

وأشار الاتحاد الأفريقي، إلى أن جميع الترشيحات ستخضع لفحص الأهلية بموجب نظام فيفا الأساسي ولوائح الحوكمة.

وجاء ممثلو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في لجان فيفا كالآتي:

لجنة فيفا للانضباط:

- الرئيس: السيد / كواسي أنين يبواه (غانا) ، القاضي الأعلى الحالي لغانا.

- عضو: السيد / جي أكبوفي (توجو) ، العضو الحالي ورئيس الاتحاد التوجولي لكرة القدم.

- عضو: السيد / محمد واصف جليل (تونس)، محامي تونسي بدلاً من السيد / محمود همامي (تونس).

- عضو: السيد / سالمان فافان (ليسوتو)، محامي ورئيس اتحاد ليسوتو لكرة القدم، خلفاً لماكلين كورتيز ليتشويتي (بوتسوانا).

لجنة فيفا للأخلاق:

- نائب الرئيس: السيد / مارتن نجوجا (رواندا)، النائب العام السابق لرواندا ورئيس الجمعية التشريعية لشرق أفريقيا.

غرفة التحقيق:

- عضو: السيدة / جانيت كاتيسيا (كينيا)، محامية كينية.

غرفة المحاكمة:

- عضو: السيدة / أيوتوتوندي فيليبس (نيجيريا)، قاضية نيجيرية سابقة.

لجنة فيفا للاستئناف:

- عضو: السيد / سيليستين يانيندجي (أفريقيا الوسطى)، الرئيس الحالي لاتحاد أفريقيا الوسطى لكرة القدم، خلفًا للسيد / جان لويس أتانجانا أموجو (الكاميرون)

- عضو: السيد / آرثر دي ألميدا إي سيلفا (أنجولا) ، الرئيس الحالي للاتحاد الأنجولي لكرة القدم خلفًا لألبرت سيمانجو (موزمبيق)، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الموزمبيقي.

لجنة فيفا للتدقيق والامتثال:

- عضو: السيد / أندرو كامانجا (زامبيا)، الرئيس الحالي للاتحاد الزامبي لكرة القدم.

لجنة فيفا للحوكمة ولجنة المراقبة:

- عضو: السيد / عبد الله ديوب (مالي)، رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزير خارجية مالي الأسبق.

- عضو: السيدة / إيديبايو جوانا داسوندو (بنين) لتحل محل السيد / فوزي لقجع (المغرب) الذي لم يعد بإمكانه الاستمرار كعضو في لجنة الحوكمة بعد انتخابه عضواً بمجلس فيفا.