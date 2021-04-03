بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والمريخ في دوري ابطال افريقيا اليوم السبت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت 3-4-2021 في العاصمة السودانية الخرطوم.

تقام هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدور مجموعات البطولة الأغلى في القارة السمراء، ويحتاج الاهلي المصري للفوز لمواصلة تعزيز مكانته في الصدارة أمام سيمبا التنزاني.

وجمع الأهلي 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمة، وبإمكانه المنافسة على الصدارة في الجولة الأخيرة حين يستضيف سيمبا في القاهرة، لكن كل شيء يتوقف على نتيجة مباراة اليوم أمام المريخ السوداني.

تنطلق مباراة الاهلي المصري والمريخ السوداني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، 13:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش، الرابعة بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم.

وتنقل قناة بين سبورت القطرية 4 بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي مباراة الاهلي والمريخ، في تطبيق جديد لسياسة الحياد في المواجهات العربية العربية.

وبخلاف مباراة الاهلي والمريخ ، ستقام 5 مواجهات أخرى ضمن مباريات اليوم السبت 3 أبريل 2021 في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والتي انطلقت يوم أمس الجمعة بمباراتي الهلال ضد صن داونز، وبلوزداد ضد مازيمبي.

وستلعب في نفس التوقيت مباراة سيمبا وفيتا كلوب، وستنقل على قناة بي إن سبورتس القطرية 7 بالاضافة إلى قناة كانال بلوس أفريقيا 1.

وكانت المباراة بين الاهلي والمريخ في القاهرة قد انتهت بفوز حامل اللقب بثلاثة أهداف نظيفة سجلهم خلال الشوط الثاني بعد انتهاء الحصة الأولى بالتعادل السلبي.

وأكد حارس مرمى النادي الاهلي “محمد الشناوي” أن مواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا لن تكون سهلة على الإطلاق، لأنها أمام ناد كبير وله شعبية، مضيفًا “نعرف قوة المريخ ونحترمه كثيرًا، لكن الأهلي جاء إلى السودان من أجل الفوز والعودة إلى القاهرة بنقاط المباراة الثلاث”.

وتواجد محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة يوم أمس الجمعة، وقال في بداية حديثه “إن هدف الأهلي هو تصدر المجموعة الأولى، وهذا لن يتحقق سوى بالفوز في المواجهتين المقبلتين”.

وأضاف أن الشعبين المصري والسوداني تربطهما علاقة تاريخية وطيدة، ويفتخر دائمًا بالتواجد في السودان وسط الأشقاء السودانيين، قائلاً “الأهلي في بلده الثاني”.

وأوضح أن مواجهة الهلال في النسخة الماضية والمريخ في النسخة الحالية، وهما من أكبر الأندية في السودان، تمثل فخرًا كبيرًا لنا وتسعدنا لأننا نلتقي بالأشقاء.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والمريخ في دوري ابطال افريقيا اليوم

تشكيلة الاهلي اليوم

تشكيلة المريخ اليوم