موعد مباراة الاهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا، الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدور مجموعات البطولة الأغلى في القارة السمراء.

تنطلق مباراة الاهلي المصري والمريخ السوداني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، 13:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش، الرابعة بتوقيت السعودية.

وتنقل قناة بين سبورت القطرية 4 بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي مباراة الاهلي والمريخ، في تطبيق جديد لسياسة الحياد في المواجهات العربية العربية.

وبخلاف مباراة الاهلي والمريخ ، ستقام 5 مواجهات أخرى ضمن مباريات اليوم السبت 3 أبريل 2021 في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والتي انطلقت يوم أمس الجمعة بمباراتي الهلال ضد صن داونز، وبلوزداد ضد مازيمبي.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

المريخ – الأهلي ، موعد المباراة: 13:00 بتوقيت جرينيتش ، القنوات الناقلة: بين سبورت القطرية 4.

سيمبا – فيتا كلوب ، موعد المباراة 13:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 7 وكانال بلوس أفريقيا 1.

تونغيث – الترجي ، موعد المباراة 16:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 7.

بيترو أتلتيكو – حوريا كوناكري ، موعد المباراة 16:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت اكسترا 1.

كايزر تشيفز – الوداد البيضاوي ، موعد المباراة 16:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 4.

مولودية الجزائر – الزمالك ، موعد المباراة 19:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 4.

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