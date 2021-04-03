جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول كامل بـ مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة، الجولة الخامسة من دور المجموعات، والتي أفتتحت يوم أمس الجمعة بمباراتي الهلال ضد صن داونز، وبلوزداد ضد مازيمبي.

وستقام اليوم السبت 3 أبريل 2021 ما مجموعه 6 مباريات في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والبداية مع حامل اللقب “الأهلي المصري” عندما يحل ضيفًا على المريخ السوداني في الخرطوم، وستقام مباراة أخرى بنفس التوقيت بين سيمبا التنزاني وفيتا كلوب لحساب المجموعة ذاتها (الأولى).

وتختتم مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة صعبة على فريقي مولودية الجزائر والزمالك المصري، حيث يحتاج المولودية للتعادل فقط لضمان الترشح دون الانتظار حتى الجولة الأخيرة.

يمكنك تحديث هذه الصفحة على مدار اليوم للتعرف على جميع النتائج ومحرزي اهداف المباريات، كما ستضم كل مباراة رابط مشاهدة فيديو الاهداف.

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

المريخ – الأهلي ، موعد المباراة: 13:00 بتوقيت جرينيتش ، القنوات الناقلة: بين سبورت القطرية 4.

سيمبا – فيتا كلوب ، موعد المباراة 13:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 7 وكانال بلوس أفريقيا 1.

تونغيث – الترجي ، موعد المباراة 16:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 7.

بيترو أتلتيكو – حوريا كوناكري ، موعد المباراة 16:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت اكسترا 1.

كايزر تشيفز – الوداد البيضاوي ، موعد المباراة 16:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 4.

مولودية الجزائر – الزمالك ، موعد المباراة 19:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 4.

تجدر الإشارة إلى أن النجم المصري محمد صلاح سيشارك في مباراة قمة الدوري الانجليزي اليوم بين آرسنال وليفربول على ملعب الإمارات، ومن المنتظر كذلك مشاركة النجم الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي على ملعب كينج باور، كما هو موضح في الجدول التالي.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي ( الجولة 30)

تشيلسي – وست بروميتش ، موعد المباراة 11:30 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 1.

ليدز – شيفيلد يونايتد ، موعد المباراة 14:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 2.

ليستر سيتي – مانشستر سيتي، موعد المباراة 16:30 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 4.

آرسنال – ليفربول ، موعد المباراة 19:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 4.

مباريات اليوم في الدوري المصري ( الجولة 17)

المصري البورسعيدي – طلائع الجيش ، موعد المباراة: 17:00 جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 2.

الاسماعيلي – سيراميكا كليوباترا ، موعد المباراة 19:00 جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، القنوات الناقلة: اون تايم سبورت 1.

مباريات اليوم في الدوري التركي ( الجولة 32)

قيصري سبور – غوزتبه

سيفاس سبور – طرابزون سبور

تشايكور ريزا سبور – فاتح قرا جمرك

هاتاي سبور – جالطة سراي ، موعد المباراة: 16:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت فرنسا 6 ماكس، بين سبورت تركيا 1.

مباريات اليوم في المغرب ( الجولة 10)

المغرب التطواني – نهضة الزمامرة، موعد المباراة الساعة 14:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: الرياضية المغربية.

الدفاع الحسني الجديدي – شباب المحمدية ، موعد المباراة الساعة 16:15 جرينيتش، القنوات الناقلة: الرياضية المغربية.

يوسفية برشيد – مولودية وجدة ، موعد المباراة الساعة 18:30 جرينيتش، القنوات الناقلة: الرياضية المغربية.

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