الامارات | النصر السعودي يفتقد جهود الأرجنتيني بيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يفتقد جهود الأرجنتيني بيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي قد يفتقد جهود اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لفترة تصل إلى ستة أسابيع.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن مصادر خاصة كشفت لها أن الفحص الطبي الذي خضع له بيتي أمس الجمعة أظهر حاجته لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع من أجل عودته للمشاركة في المباريات.

وجاء ذلك بعدما اشتكى بيتي من ألام في الركبة، وقد طلب اللاعب من إدارة ناديه السماح له بالسفر إلى بلاده، لزيادة الاطمئنان على التشخيص، حيث يفضل عرض ملف إصابته على أحد الأطباء الذي يرتبط معه بعلاقة شخصية قديمة.

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