شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يستقر على لعب مباراة ودية استعدادًا لأنجولا في تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول، بقيادة حسام البدري، على خوض مباراة ودية خلال فترة الاجندة الدولية المقرره بين 31 مايو الى 15 يونيو المقبل ، استعدادا لاولى مباريات المنتخب فى التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 و المقرره امام منتخب أنجولا .

و يواصل الجهاز الفني مشاوراته لاختيار طرف المباراة الودية، حيث حدد البدري اهدافة من المباراة الودية وأهمها يكون طرفها من المنتخبات المصنفة المستوي الرابع من اجل الدفع ببعض اللاعبين الجدد وتجربة اكثر من طريقة خلال المباراة من اجل تطبيقها أمام انجولا .

ومن المقرر الاستقرار على عدة منتخبات تهميدا لبدء مخاطبة احداهما من قبل مسؤولى اتحاد الكرة .