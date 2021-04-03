شكرا لقرائتكم خبر عن خاص.. موسيماني مستمر في الأهلي ويرفض مناقشة العروض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر داخل النادي الأهلي لـ«المصري اليوم» إن المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، متمسك بالبقاء مع الأهلي ويرفض الرحيل سواء لتدريب منتخب جنوب إفريقيا أو الرحيل للدوري السعودي، كما رفض مناقشة العروض التي تصله مؤكدًا تمسكه بمشروعه في النادي الأهلي .

وأضافت المصادر أن موسيماني تنتظره جلسة مع لجنة الكرة بالنادي الأهلي لبحث التجهيزات للمرحلة القادمة والصفقات التي يحتاجها الفريق.

ويلتقي الأهلي مع المريخ عند الثالثة عصر «السبت» ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.

ووصل لاعبو الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي إلى ملعب الجوهرة الزرقاء في السودان استعداداً لمواجهة المريخ، وحرص موسيماني على التأكيد للاعبي الأهلي خلال المحاضرة على أنه باق في منصبه كمدير فني للفريق وملتزم بعقده.

وشهدت الساعات الأخيرة تواتر الأنباء عن رحيل بيتسو موسيماني عن الفريق خلال الفترة المقبلة لتولي قيادة المنتخب الجنوب الإفريقي بعد خروجه من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ما أثار غضب الجماهير الجنوب الافريقية وطالبت بتولي موسيماني مهمة المدير الفني للمنتخب الجنوب افريقي خلال الفترة المقبلة.