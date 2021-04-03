شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 6 لاعبين.. مصر تشارك في بطولة كأس أفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس أفريقيا للكيك بوكسيج التي تقام في دولة الكاميرون خلال الفترة من 5 إلى 12 أبريل الجاري بمشاركة ستة لاعبين.

وقال صبيح إن بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج تعد من البطولات القوية على الصعيد القاري وستكون مهمة للغاية من أجل اكتساب كافة اللاعبين المشاركين الخبرات والاحتكاك مع نظرائهم في القارة السمراء.

وشدد رئيس اتحاد الكيك بوكسينج على أن المشاركة في البطولة الأفريقية لن تكون فقط بهدف المشاركة الشرفية لكن من أجل تحقيق مراكز متقدمة ورفع اسم مصر عاليا ضمن الدول المنافسة.