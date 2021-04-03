شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. سمر حمزة تتأهل لأولمبياد طوكيو في المصارعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهلت سمر حمزة لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة رسميًا إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.

ونجحت البطلة المصرية في حجز مقعدها في أولمبياد طوكيو بعدما تغلبت على بطلة تونس بـ"التثبيت" ضمن منافسات وزن 76 كجم للسيدات، في بطولة إفريقيا التي تستضيفها تونس في الفترة الحالية.

وكانت سمر قد احتلت وصافة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للمصارعة الرومانية، شهر مارس الماضي، وذلك بعد حصولها على فضية بطولة روما للتصنيف العالمي.

ويذكر أنه قد نجح كل من محمد إبراهيم كيشو وعبداللطيف منيع وهيثم فهمي ومحمد مصطفى في الفوز ببطولة إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.