شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ أبطال منتخب المصارعة الرومانية بعد التأهل إلى أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى أبطال المنتخب القومي للمصارعة بعد الأداء الرائع بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للأوليمبياد والمقامة بتونس خلال الفترة من ١-٤ ابريل ٢٠٢١.

ونجح اللاعب هيثم فهمي ميزان ٦٠ ك في حصد الميدالية الذهبية والبطاقة المؤهلة للاولمبياد بعد مباريات قوية مع أبطال الجزائر وتونس ونامبيا، ونجح اللاعب محمد مصطفي ميزان ٨٧ ك في التأهل الحصول على الميدالية الذهبية والبطاقة المؤهلة للأوليمبياد بعد التغلب على أبطال المغرب وتونس وجنوب إفريقيا، ونجح عبداللطيف منيع ميزان ١٣٠ ك في التغلب على بطلي الجزائر وتونس وحصد الميدالية الذهبية والبطاقة المؤهلة للأوليمبياد.

وبذلك يكون المنتخب القومي للمصارعة الرومانية نجح في الحصول على ٤ بطاقات موهلة للاولمبياد من اصل ٦ بطاقات وهم (هيثم فهمي ميزان ٦٠ ك تأهيل قاري- كيشو ميزان ٦٧ ك تأهيل عالمي- محمد مصطفي ميزان ٨٧ ك تأهيل قاري- عبداللطيف منيع ميزان ١٣٠ ك تأهيل قاري).

ووجه وزير الشباب والرياضة ببذل أقصي جهد لباقي اللاعبين من المصارعة النسائية والحرة التي ستخوض مبارياتها يومي السبت والأحد، متمنياً لهم النجاح في الحصول على البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيراً لمنتخبات المصارعة المختلفة، سواءً على الجانب المادي أو المعنوي من أجل التمثيل اللائق في الأوليمبياد القادمة بطوكيو، والمنافسة على أكثر من ميدالية أوليمبية.