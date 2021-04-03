شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: توقف الدوري سبب التعادل مع المقاصة وشكرى يغيب 4 أشهر للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة عدم رضاه عن المستوى الفنى الذي ظهر عليه لاعبوه في مباراة المقاصة الأخيرة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق وأنه كان يخطط لخطف نقاط المباراة الثلاثة لولا الفرص العديدة التي أضاعها لاعبو سموحة طوال اللقاء.

وأشار مدرب سموحة إلى أن توقف الدورى أثر بالسلب على مستوى لاعبيه، خاصة بعدما كانوا وصلوا لأعلى معدل فنى وبدنى قبل التوقف في مباراة أسوان، وأن تأخر وصول اللاعبين الدوليين وانتظامهم في التدريب الأخير فقط الذي سبق مباراة المقاصة كان سببا في تراجع أداء الفريق أمام المقاصة بعض الشىء، خاصة أن سموحة كان يغيب عن تدريباته الأخيرة 9 لاعبين من القوام الأساسى بسبب الارتباطات الدولية.

وأكد أحمد سامى أن الفريق سيفتقد جهود الصاعد محمد شكرى الظهير الأيسر والذى تعرض لإصابة قوية في عظمة الساق تحتاج إلى عملية جراحية ستبعده عن المباريات لمدة 4 شهور وهو خسارة كبيرة للفريق خصوصا وأن محمد الرتهونى تمت إعارته لصفوف الأهلى الليبى وبات خارج الحسابات الفنية طوال الفترة القادمة.

وأضاف المدير الفنى لسموحة أنه سيعمل خلال الأيام القادمة على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مواجهة المقاصة من أجل المنافسة على أحد المراكز الأولى في مقدمة جدول مسابقة الدورى العام، خصوصا أن سموحة يمتلك عناصر فنية رائعة قادرة على وضع الفريق في مكانه الطبيعى بين الكبار ولكن بشرط أن تتوافر العدالة التحكمية في المباريات القادمة.

ويستعد سموحة لمواجهة غزل المحلة والتى ستكون بوابة الفريق للصعود إلى المربع الذهبى لأول مرة بعد غياب طويل عن التواجد في مقدمة الدورى العام.