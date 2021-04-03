شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يستقبل وزير الشباب والرياضة الجنوب السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الجنوب السوداني الدكتور ألبينو بول، وذلك للمشاركة في فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان، الذي تنظمه (إدارة الجامعات- مكتب الشباب الافريقي) بالتعاون مع الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان ووزارة الشباب والرياضة الجنوبية السودانية وجامعة القاهرة فرع الخرطوم، وذلك ضمن مشروع«وحدة وادي النيل.. رؤي مستقبلية» في نسخته الثالثة تحت شعار «من أجل جنوب السودان “، والذي يقام خلال الفترة من3 إلى 8 إبريل 2021 بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

وكان في استقباله ممدوح عبدالعزيز رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير وحسن غزالي منسق مكتب الشباب الافريقي بوزارة الشباب والرياضة وذلك نيابة عن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

واعرب الدكتور ألبينو بول عن سعادته البالغة بالمشاركة في المؤتمر الذي يلم شمل شباب مصر وجنوب السودان، موجها الشكر والتحية للقيادة السياسية ووزير الشباب والرياضة على تنظيم مثل هذا المؤتمر الذي يمد جسور التواصل بين البلدين ويعمق العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين بالإضافة إلى انه فرصه للشباب لتبادل آرائهم وخبراتهم خلال المؤتمر

يذكر ان وزير الشباب والرياضة المصرية الدكتور أشرف صبحي ونظيره الجنوب السوداني الدكتور ألبينو بول يلتقيان بشباب جنوب السودان في حوار مفتوح خلال فعاليات المؤتمر .

ويشارك فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان 200 قيادة شبابية من المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما من الجنسين، بالإضافة إلى الفئات الأكثر تأثيرا في المجتمع متمثلة في النشطاء في مجال المجتمع المدني والأكاديميين بمختلف مجالاتهم وخلفياتهم بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين.، بجانب الشباب المصري الباحث في ملف دولة جنوب السودان.