شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مفاجآة كارتيرون في تشكيل الزمالك لمباراة المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك محاضرة فنية مع لاعبي الزمالك عند الثانية عصر" السبت " استعداداً لمواجهة المولودية.

ويلتقي الزمالك مع المولودية عند التاسعة مساء " السبت " علي ملعب 5 يوليو بالجزائر ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي.

ويدخل الزمالك المواجهة محتلاً المركز الثالث في جدول الترتيب وله نقطتين فيما يحل المولودية علي المواجهة محتلاً المركز الثاني وله ثماني نقاط.

ووضح من المران الأخير الذي اجراه باتريس كارتيرون للزمالك وخصوصاً التقسيمة الأخيرة، ان المدير الفني يسعي لمفاجأة فريق المولودية واجراء تغييرات في التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، حيث اعتمد كارتيون علي اللعب بأشرف بن شرقي كرأس حربة صريح، مع زيادة الكثافة العددية في وسط الملعب من اجل السيطرة علي مجريات الأمور وارباك الجانب الجزائري في محاولة لإحراز هدف مبكر يربك به حساباته ويخرجه عن أجواء المباراة.

وجاءت التشكيلة الرئيسية التي خاض بها كارتيرون التقسيمة الأخيرة في الجزائر والتي من المفترض ان يبدأ بها مواجهة المولودية علي النحو التالي، محمود جنش، عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حازم امام، طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، امام عاشور، أوباما، اشرف بن شرقي.

وتتحرك حافلة نادي الزمالك نحو ملعب 5 يوليو الذي ستقام عليه المباراة عند السابعة مساءً وفقاً لتعليمات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي اخطر مسؤولي الزمالك والمولودية بضرورة التحرك نحو ملعب المباراة قبل اقامتها بساعتين ليتثني لهما اجراء عملية الاحماء والتسخين في الوقت المحدد لها.