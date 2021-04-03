شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: أحداد الأفضل لهجوم الزمالك..وهذه رسالتي لكارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن عبدالعزيز، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لا بديل أمامه سوى الفوز مولودية الجزائر، للحفاظ على فرصه في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «الزمالك لا بديل أمامه سوى الفوز على مولودية الجزائر، لكي يحافظ على حظوظه بالتأهل إلى دور الثمانية»، مضيفًا:«الزمالك يجب أن يتعامل بواقعية في مباراة اليوم، بعدم الانجراف للهجوم منذ البداية».

وأضاف :«يجب على الفرنسي باتريس كارترون، المدير الفني للزمالك، أن يلعب بالطريقة التي كان يلعب بها قبل رحيله عن الفريق الأبيض بترك الاستحواذ للخصم والاعتماد على الهجمات المرتدة».

وأشار: «المغربي حميد أحداد، هو الأفضل لقيادة هجوم الزمالك في الفترة الحالية بعد رحيل مصطفى محمد، خاصة أنه يعلم طبيعة مواجهات أندية شمال أفريقيا».

وعن رأيه في مستوى طارق حامد، لاعب خط وسط الزمالك، في الفترة الحالية قال :«طارق، لم يتأثر مستواه الفني والبدني كما يدعي البعض»، مؤكدًا :«طارق حامد يبذل مجهود بدني (جبار)، ولا غنى عنه في تشكيل الزمالك».