شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد ملعب ستاد الإمارات، مساء اليوم مواجهة صعبة وقوية تجمع بين ليفربول وأرسنال، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي البرميرليج .

يدخل ليفربول المباراة وهو يمر بمرحلة من تذبذب النتائج في البريميرليج مؤخرًا، ويسعى لإيقافها عقب فترة التوقف الدولي والفوز على آرسنال، للاقتراب من المربع الذهبي، وتكون مباراته مع الفريق اللندني، خير استعداد لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الريدز المركز السابع من ترتيب البريميرليج برصيد 46 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر، يدخل آرسنال المباراة في نفس ظروف ليفربول، فالفريق اللندني هذا الموسم يعاني من تراجع كبير في الدوري، وعليه الاستفاقة لضمان حجز مقعدًا مؤهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

و يحتل آرسنال يأتي في المركز التاسع برصيد 42 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أقرب مركز مؤهل للدوري الأوروبي.

وتحدد موعد مباراة آرسنال وليفربول، في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي، السبت 3 أبريل 2021، على ملعب الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة آرسنال وليفربول.