شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يحتاجه الزمالك للصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020-2021؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه نادي الزمالك نظيره مولودية الجزائر في التاسعة من مساء اليوم السبت في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، فيما لا يملك القلعة البيضاء سوى سيناريو وحيد يمنحه بطاقة الصعود إلى ربع النهائي.

ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة على مولودية الجزائر اليوم خارج ملعبه، كما يتعين عليه إسقاط تونجيث السنغالي في الجولة القادمة أيضًا من أجل حجز مقعد في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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خسارة الزمالك لأي نقطة خلال المباراتين، سواء بالتعادل أو الهزيمة، تعني رسميًا توديع الزمالك لبطولة دوري أبطال أفريقيا أما في حالة فوزه في المباراتين فسيحتاج الفارس الأبيض حينها لانتظار نتيجة مولودية الجزائر ضد الترجي التونسي.

ولا يملك الزمالك التأهل في يده إذ حتى وإن فاز في مباراتيه يجب على منافسه على المركز الثاني مولودية الجزائر الخسارة في مباراة الترجي كذلك من أجل ترك بطاقة الصعود إلى أبناء القلعة البيضاء.

وتنص قواعد البطولة على أنه في حالة تعادل فريقين في عدد النقاط فيتم النظر أولًا إلى عدد النقاط التي جمعها كل من الفريقين خلال المواجهات المباشرة بينهما، وفي حال تساويها ينظر إلى فارق الأهداف للفريقين في المباريات المباشرة، ثم عدد أهداف كل فريق على أرض الخصم.

ومع تطبيق تلك القواعد على موقف الزمالك الآن، ففي حالة تحقيقه للسيناريو السابق شرحه سيحجز تلقائيًا بطاقة الصعود لربع النهائي، إذ سيكون حينها قد جمع 4 نقاط من مواجهاته المباشرة أمام مولودية الجزائر من تفوقه في الإياب عقب التعادل في الذهاب.