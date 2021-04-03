شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يبدي اندهاشة لغياب نجم ليفربول عن منتخب بلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أنه لا يتفهم قرار جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، باستبعاد ترينت ألكسندر أرنولد من تشكيلته بتصفيات كأس العالم، وحفز المدافع للرد بشكل إيجابي.

وخرج أرنولد من تشكيلة إنجلترا التي ضمت 26 لاعبًا لمواجهة سان مارينو وألبانيا وبولندا في تصفيات كأس العالم 2022، بعد أن قال ساوثجيت إن تراجع مستوى اللاعب البالغ عمره 22 عاما كلفه مكانه بالقائمة.

وأضاف كلوب: "إذا لم يكن ألكسندر أرنولد ضمن تشكيلة إنجلترا فلا بد أنها تشكيلة بارعة إلى أقصى حد. أنا مندهش لعدم ضمه وأنا مدرب وأتخذ القرارات يوميا بشأن التشكيلات".

وتابع: "أحترم جاريث وقراراته الشخصية لكنني لا أفهم ذلك لأن أرنولد كان نموذجا للظهير الأيمن في الكرة العالمية في الموسمين الماضيين، وهذه هي الحقيقة وفي سن صغيرة جدا".



وكان ألكسندر من أكثر اللاعبين تعرضا للانتقاد خلال حملة ليفربول الكارثية للدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن كلوب يعتقد أنه استعاد مستواه بعد بداية صعبة شهدت إصابته بفيروس كوفيد 19. وكان ألكسندر من أكثر اللاعبين تعرضا للانتقاد خلال حملة ليفربول الكارثية للدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن كلوب يعتقد أنه استعاد مستواه بعد بداية صعبة شهدت إصابته بفيروس كوفيد 19. وواصل: "احتاج إلى بعض الوقت للانخراط في الموسم وبعدها أصبح من أكثر اللاعبين ثباتا"، مشيرا إلى أن ألكسندر يمكنه أن يستفيد من استبعاده من المنتخب. وأوضح المدرب الألماني: "لم يكن مع المنتخب لذا استغل الوقت في التدريب في أعلى مستوى وأظهر رد الفعل المطلوب، وهو طموح جدا، وأنا واثق من أنه يريد العودة للمنتخب". ويحل ليفربول صاحب المركز السابع ضيفا على آرسنال تاسع الترتيب في وقت لاحق اليوم السبت.