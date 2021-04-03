شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور يقدم استقالته من تدريب فريق كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الدكتور أحمد عاشور، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفرالشيخ الرياضي باستقالته لمجلس إدارة النادي برئاسة اشرف ابو حليمة، لسوء مستوي الفريق الذي يلعب في دوري الدرجه الثانيه وترتيبه ١٢.

وقبل مجلس إدارة النادي استقالته، وقال الكابتن اشرف ابو حليمه،رءيس مجلس إدارة النادي للمصري اليوم أنه تم التعاقد مع الكابتن احمد مصطفي بكر، لتدريب الفريق الموسم الحالي، وأنه كان من قبل مدربا لفريقي بلطيم والحامول.