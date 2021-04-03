شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة المتسابقة «كلوديا هورتجن» بعد انقلاب سيارتها في «إكستريم إي العلا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعرضت المتسابقة كلوديا هورتجن «في إكستريم إي العلا» لحادِث انقلاب بعد أن فقدت السيطرة على سيارتها.

وأكد الحساب الرسمي للبطولة عبر تويتر أن المتسابقة بخير ونشر مقطع فيديو يظهر لحظة انقلاب سيارة المتسابقة.

يذكر أن سباق «إكستريم إي العلا» انطلق صباح اليوم (السبت)، وهو أول سباق من سلسلة «إكستريم إي» لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، ويقام على مدى يومين بمشاركة 9 فرق عالمية و18 سائقًا وسائقة، وتنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.