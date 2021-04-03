«ساسي وبن شرقي وحامد».. التشكيل المتوقع للزمالك أمام مولودية الجزائر.. وتشكيل الأهلى ضد المريخ السودانى

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه فريق الزمالك نظيره مولودية الجزائر، على ملعب "الخامس من يوليو" في العاصمة الجزائرية، في المباراة المرتقبة ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا ، ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.

ويعد التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الليلة مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي، ويوسف أوباما في وسط الملعب وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد في الهجوم. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

تاريخ مواجهات الزمالك مع اندية الجزائر قوي ويحمل تفوق واضح لابناء ميت عقبة، بعدما تقابل الزمالك مع أندية الجزائر فى 20 مباراة .. حقق الفوز فى 8 مواجهات .. خسر 2 .. وتعادل فى 10 مباريات ، سجل الفارس الأبيض 34 هدف في شباك أندية الجزائر بينما تلقت شباكه 11 هدف.

وواجه الزمالك 8 اندية جزائرية في تاريخه خلال كل البطولات الافريقية والعربية وهى: شبيبة القبائل وشباب بلوزداد ومولودية وهران واتحاد الجزائر واتحاد بليدة و أهلى برج بوعريرج و مولودية بجاية ونصر حسين داى.

اخر مباراة للزمالك امام فرق الجزائر كانت في مواجهة مولودية الجزائر في الجولة الاولي من دور المجموعات من دوري الابطال في النسخة الحالية وانتهت بالتعادل السلبي علي استاد القاهرة، بينما كانت اخر مواجهة قبل الموسم الحالي امام نصر حسين داى الجزائرى في نسخة بطولة الكونفدرالية 2019 التي توج بطلا لها في النهاية وانتهت مباراتى دور المجموعات بالتعادل الايجابى 1-1 في القاهرة والتعادل السلبى في الجزائر.

في نسخة 2005 وفى البطولة العربية حقق الزمالك أكبر فوز على الأندية الجزائرية بعدما فاز بخماسية دون رد على مولودية وهران.

واستقر بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى على التشكيل المتوقع أن يدفع به في مباراة فريقه ضد المريخ السودانى فى الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب "الجوهرة الزرقاء" بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع أن يبدأ به الأهلي مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي في وسط الملعب، ومحمد شريف ومروان محسن في الهجوم، على أن يتواجد على الدكة أكثر من ورقة رابحة مثل حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وناصر ماهر وصلاح محسن. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

يدخل فريق الأهلي اختبارا قويا وصعبا عندما يلتقي نظيره المريخ السوداني في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب "الجوهرة الزرقاء" بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم المباراة لصالحه لتأكيد صعوده إلى دور الثمانية الإفريقي.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تحفيز لاعبيه ورفع روحهم المعنوية من أجل تحقيق أداء مشرف في مباراة اليوم، وتقديم المستوى الذى ظهروا عليه في مباراة فريقهم الأخيرة ضد فيتا كلوب الكونغولي، واستغلال الروح العالية لدى اللاعبين في الانقضاض على المريخ والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، في رحلة تأمين الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التحلي بالهدوء والتركيز الشديد وعدم ترك الحرية للاعبي الفريق المنافس في التحرك واستلام الكرة وتشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، كما طالبهم بضرورة التقارب بين الخطوط، والضغط المتقدم على لاعبي المريخ من وسط ملعبهم لمنعهم من التحضير من ناحية، ولمحاولة الضغط عليهم تحسبا لارتكاب أحدهم الأخطاء وتسجيل أهداف في شباك الفريق السوداني من ناحية أخرى.

كما طالب موسيماني لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم، وضرورة تقديم أفضل مستوى في النصف ساعة الأولى من عمر المباراة، خشية أن يتضرروا من ارتفاع درجة الحرارة في ظل إقامة المباراة في الثالثة عصرا، مع منح التعليمات للاعبيه بالتصويب المباشر على المرمى اذا ما أتيحت الفرصة إلى ذلك.

في المقابل، يسعى فريق المريخ السوداني لتقديم أداء قوى في مباراة اليوم أمام الأهلي والظهور بشكل مختلف عن المباريات الماضية، ورغم صعوبة موقفه في الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي، ولكنه يطمح في الظهور بشكل مغاير عن المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، لاسيما بعد تغير الإدارة الفنية للفريق السوداني.

ويرغب المريخ في مباغتة الأهلي وتحقيق الفوز عليه، ليكون فوز معنوي يبني عليه خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنه لا يملك في جعبته سوى نقطة وحيدة، كما أنه ينوي تقديم مباراة قوية ضد بطل إفريقيا، لاسيما أن مواجهات الفرق العربية تتسم بالقوة والندية رغم تفاوت أهداف الفريقين من المباراة.