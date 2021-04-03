شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة سارة شومان فى ثمن نهائى بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت سارة شومان، لاعبة المنتخب الوطنى للسلاح، من اللاعبة التركية نياسنور أربيل بنتيجة 15/10 فى إطار ثمن نهائى بطولة العالم للشباب والناشئين التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 و حتى 11 أبريل الجارى بإستاد القاهرة .

وكانت سارة شومان لاعبة منتخب مصر للسلاح قد تأهلت للدور ثمن النهائي ببطولة العالم، بعدما تغلبت على الأمريكية أليكسيس أنجليد بنتيجة 15-14 في منافسات دور الـ32 لسلاح السيف بنات لتتأهل لدور الـ16.

وكانت سارة قد تأهلت لدور الـ64 الرئيسي بعد تحقيقها 3 انتصارات في مجموعتها من أصل 6 مباريات خاضتها في التصفيات ضمن منافسات سلاح السيف بنات. بينما تأهلت لدور الـ32 بعد تغلبها على الفرنسية فاوستين كلابير بنتيجة 15-13 في دور الـ64.

ويشارك في البطولة 79 دولة بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.

وتم إسناد تنظيم بطولة العالم للسلاح إلي شركتي تذكرتي وبريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بعد النجاحات التي حققتها الشركتين من قبل في بطولة امم افريقيا للشباب من حفل قرعة وافتتاح وختام ونفس الامر للحدث الاهم وهو كأس العالم لكرة اليد.