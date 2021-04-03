شكرا لقرائتكم خبر عن "كابوس النهائيات" يطارد الأهلى مع باملاك تيسيما قبل مواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى مع المريخ السودانى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا وستقام المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، ويحتل سيمبا التنزانى المركز الأول صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، وبعده الأهلى فى المركز الثانى برصيد سبع نقاط، فيما يحتل فريق فيتا كلوب الكونغولى المركز الثالث برصيد أربع نقاط بينما يحتل المريخ المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

وأسند الاتحاد الأفريقى الكاف إدارة مباراة الأهلى والمريخ تحكيمياً للإثيوبى باملاك تيسيما، الذى أدار مواجهات عديدة للأهلى والزمالك بجانب منتخب مصر، وأدار تيسيما مباراة المارد الأحمر أمام الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2017 والتى تعادل فيها الأهلى بهدف لكل فريق، ورفض احتساب ركلة جزاء شهيرة للمغربى وليد أزارو قبل أن يخسر المارد الأحمر اللقب فى النهاية.

كما أدار تيسيما مباراة الأهلى والترجى التونسى فى إياب نهائى دورى الأبطال الأفريقى 2018 والتى خسرها المارد الأحمر بثلاثية دون رد .

ومن المقرر أن يرتدى الأهلى خلال مباراة المريخ اليوم زيه البديل، المكون من القميص الرمادى والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدى حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، بينما يرتدى فريق المريخ طاقما من اللون الأحمر بالكامل.

يذكر أن قائمة الأهلي المتواجدة فى السودان تضم 24 لاعبًا هم: محمد الشناوى وأحمد رمضان بيكهام ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعلى لطفى وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة، وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايى ومحمد هانى ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على المريخ السوداني، فى ملعبه بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة فى الجولة الرابعة. ويمتلك الأهلي7 نقاط فى رصيده، يحتل بها المركز الثانى فى المجموعة الأولى، بعد تحقيق الفوز فى مباراتين أمام المريخ السودانى بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا فى تنزانيا.