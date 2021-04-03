شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الأهلى إلى ملعب الجوهرة الزرقاء استعدادا لمواجهة المريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على "فيس بوك" فيديو لوصول الفريق إلى ملعب الجوهرة الزرقاء لمواجهة المريخ في بطولة دورى أبطال أفريقي .
وأعلن موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المريخ السوداني التى تنطلق فى الثالثة عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وضم تشكيل الأهلى كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.
خط الوسط: عمر السولية، ديانج، محمد مجدي قفشة.
خط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن، جونيور أجايي.
وكان الأهلي قد نجح فى تحقيق فوز مهم الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.