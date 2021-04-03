شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الأهلى إلى ملعب الجوهرة الزرقاء استعدادا لمواجهة المريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على "فيس بوك" فيديو لوصول الفريق إلى ملعب الجوهرة الزرقاء لمواجهة المريخ في بطولة دورى أبطال أفريقي .

وأعلن موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المريخ السوداني التى تنطلق فى الثالثة عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الأهلى كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمر السولية، ديانج، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن، جونيور أجايي.

وكان الأهلي قد نجح فى تحقيق فوز مهم الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.