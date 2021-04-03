شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على عودة الأندية لتحاليل "رابيد تيست" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على اكتفاء الأندية بتحاليل الدم "رابيد تيست" للاعبين قبل مباريات الدورى المصرى، بعدما اشتكت الأندية من عدم قدرتها على تحمل تكلفة مسحة كورونا للاعبين.
ومنح اتحاد الكرة للأندية حرية عمل مسحات كورونا أو رابيد تيست وفقا لإمكانيات كل نادٍ، بعدما أبدى أغلب الأندية اعتراضهم على تحمل تكلفة مسحات كورونا للاعبين هذا الموسم.
كما طالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الأندية ببدء إجراءات حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا، لتوفير النفقات بدلا من إجراء المسحات قبل مباريات الدورى.
وأخطر اتحاد الكرة الأندية أنه يفكر جديا فى عدم قيد اللاعبين فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، بحيث يقدم كل ناد شهادة لكل لاعب يريد قيده تفيد بحصوله على لقاح كورونا.
وسبق وأعلن اتحاد الكرة أنه جاهز لتحمل تكلفة حصول جميع اللاعبين المشاركين فى مسابقاته على لقاح كورونا.
من ناحية أخرى، تترقب اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، وصول خطاب رسمى من الكاف يفيد بتأكيد إقامة مباراة السوبر الافريقى بين الأهلى ونهضة بركان المغربى يوم 28 مايو المقبل بالدوحة، حتى يتم إخطار النادى الأحمر بالقرار بشكل رسمى ومن ثم بحث أمر معسكر المنتخب المزمع اقامته فى فترة قريبة من هذا الموعد.
ويواجه مسئولو اتحاد الكرة ومنتخب مصر أزمة تتمثل فى البحث عن موعد لتوقف الدوري من أجل المنتخب الأول لخوض مباراة ودية بمشاركة اللاعبين المحليين لتجهيزهم للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.
وتتمثل الأزمة في موعد مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها حتى الآن يوم 28 مايو وتجمع الأهلى المصرى ونهضة بركان المغربى، حيث كان يدرس مسئولو الجبلاية إقامة التوقف يوم 28 على أن ينضم لاعبو الأهلي للمعسكر بعدها وخوض مباراة ودية للمنتخب التي يتم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة ، ولكن ضيق الوقت بسبب التوقف الدولي الرسمي المقرر له 31 مايو قد يمنع إنطلاق المعسكر يوم 28 ، ويدرس مسئولو الجبلاية إقامة المعسكر المحلي للمنتخب قبل موعد السوبر الأفريقى.
ويواجه اتحاد الكرة أزمة أخرى تتمثل فى كثرة الإيقافات الخاصة ببطولة الدورى فى الفترة المقبلة خاصة أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب تمسك بإقامة معسكر بعيد عن التوقفات الدولية وخوض تجربة ودية من أجل تحسين الأداء بعد المستوي الذى ظهر عليه المنتخب في مباراة كينيا.