شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على عودة الأندية لتحاليل "رابيد تيست" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على اكتفاء الأندية بتحاليل الدم "رابيد تيست" للاعبين قبل مباريات الدورى المصرى، بعدما اشتكت الأندية من عدم قدرتها على تحمل تكلفة مسحة كورونا للاعبين.

ومنح اتحاد الكرة للأندية حرية عمل مسحات كورونا أو رابيد تيست وفقا لإمكانيات كل نادٍ، بعدما أبدى أغلب الأندية اعتراضهم على تحمل تكلفة مسحات كورونا للاعبين هذا الموسم.

كما طالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الأندية ببدء إجراءات حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا، لتوفير النفقات بدلا من إجراء المسحات قبل مباريات الدورى.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أنه يفكر جديا فى عدم قيد اللاعبين فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، بحيث يقدم كل ناد شهادة لكل لاعب يريد قيده تفيد بحصوله على لقاح كورونا.

وسبق وأعلن اتحاد الكرة أنه جاهز لتحمل تكلفة حصول جميع اللاعبين المشاركين فى مسابقاته على لقاح كورونا.

من ناحية أخرى، تترقب اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، وصول خطاب رسمى من الكاف يفيد بتأكيد إقامة مباراة السوبر الافريقى بين الأهلى ونهضة بركان المغربى يوم 28 مايو المقبل بالدوحة، حتى يتم إخطار النادى الأحمر بالقرار بشكل رسمى ومن ثم بحث أمر معسكر المنتخب المزمع اقامته فى فترة قريبة من هذا الموعد.