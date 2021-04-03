شكرا لقرائتكم خبر عن مروان وشريف وأجاي في هجوم الأهلي أمام المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موسيماني، المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمواجهة المريخ السوداني التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم، على ملعب الجوهرة الزرقاء فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الفريق كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمر السولية، ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن، جونيور أجايي.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.