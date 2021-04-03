شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يواصل الغموض: إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك ولاتنتظر الاحترام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد فتحى لاعب بيراميدز مسلسل تغريداته الغامضة عبر حسابه على انستجرام بالتزامن مع أزمته في الفريق السماوى وشكواه من عدم المشاركة في المباريات، حسبما صرح هانى سعيد المدير الرياضى للفريق السماوى ، الجوكر نشر صورته وعلق قائلا :"إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك وإن لم تزينك أفعالك فلن تزينك ملابسك..هكذا هي الحياة..دين..ومبادئ إن فقدتها فلا تنتظر الاحترام".

وتحدث أحمد فتحي عن مباراة فريقه ضد الرجاء المغربي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدا أن المباراة صعبة للغاية لأن الرجاء من الفرق صاحبة الباع الكبير في أفريقيا والمغرب، متمنيا أن يقدم نتيجة إيجابية في المواجهة التي تجمعهما.

وقال في تصريحات نقلها برنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "أقدم التهنئة لمنتخب مصر على التأهل لأمم أفريقيا، والمرحلة المقبلة ستكون صعبة وتحتاج تركيز الجميع لأن منتخب مصر مقدم على تصفيات كأس العالم، ومن بعدها المشاركة في أمم أفريقيا، ويحتاج جهود كل اللاعبين والتركيز الشديد".

وعن ابتعاده عن المشاركة مع بيراميد أكد أنه بعد العودة من الإصابة لعب 3 مباريات كانت ضد المصري ونكانا الزامبي، ومباراة نامونجو التنزاني، فيما غاب عن مباراة واحدة فقط كانت ضد العبور في كأس مصر".

وعن افتعال أزمة مع رودلفو أروابارينا مدرب بيراميدز علق: "أي شخص قد يزعل من الجلوس احتياطيا وتكلمت مع المدرب ولم تحدث خناقات أو جدال وكل شخص يشرح وجهة نظره للآخر، والكلام الكثير الذي يثار على هذه الأزمة لا أساسا له من الصحة".

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد محمد الخامس في كازبلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقبل وفد من مجلس إدارة نادي الرجاء بعثة بيراميدز في مطار محمد الخامس، وأهدى المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي ورئيس بعثة بيراميدز بباقة من الورود، مشددا على ترحيب رئيس الرجاء ومجلس إدارته بالبعثة في إطار التأكيد على عمق العلاقات الطيبة بين الناديين.

وضمت قائمة بيراميدز فى المغرب كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.