شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة من الدار للنار.. مصر تخوض تصفيات المونديال وكأس العرب فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما حصل منتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، عن فاصل طويل من الراحة فى 2020 بسبب إلغاء الأجندة الدولية من قبل الكاف والفيفا بسبب تفشى فيروس كورونا، سيكون المنتخب على موعد مع مباريات مضغوطة وارتباطات متشابكة خلال الفترة المقبلة، سواء فى تصفيات كأس العالم 2022 أو بطولة كأس العرب التى سيشارك فيها الفراعنة فى ديسمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بما فيها المنتخب الوطني، حيث يتواجد الفراعنة ضمن المجموعة السادسة بجوار منتخبات أنجولا والجابون وليبيا، حيث يقام دور المجموعات بأكمله خلال أربعة أشهر فقط.

ويتأهل أصحاب الصدارة فى العشر مجموعات حيث تُجرى قرعة وتقام خمس مباريات ليتأهل خمسة منتخبات للمونديال الذى يقام فى 2022.

وجاءت المواعيد التى أعلنها كاف كالتالي:

الجولة الأولى: مصر وأنجولا أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021.

الجولة الثانية: الجابون ومصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021.

الجولة الثالثة: مصر وليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021.

الجولة الرابعة: ليبيا ومصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021.

الجولة الخامسة: أنجولا ومصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021.

الجولة السادسة: مصر والجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021.

وكان المنتخب الوطنى قد تأهل لبطولة كأس العالم الأخيرة التى أقيمت فى روسيا، وقد خرج من الدور الأول بعد الخسارة من منتخبات المجموعة الأولى التى ضمت روسيا وأوروجواى والسعودية.

وأرسل اتحاد الكرة مؤخرا موافقة رسمية للفيفا على المشاركة فى بطولة كأس العرب والتى ستقام فى الدوحة، استعدادا للمونديال الذى سيقام العام المقبل.

وطلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة اللائحة الخاصة ببطولة كأس العرب التى ستقام فى ديسمبر المقبل، حيث يرغب البدرى فى التعرف على الشروط الخاصة بالبطولة وكم لاعبا سيشاركون بها وهل هناك إمكانية فى الاستعانة بالمحترفين أم سيتم قصرها على اللاعبين المحليين فقط.

ويشارك فى البطولة كلًا من منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب والسعودية وقطر والصومال والسودان والإمارات واليمن والبحرين والعراق والأردن وسوريا وفلسطين وعمان وموريتانيا وليبيا ولبنان والكويت وجيبوتى وجزر القمر.