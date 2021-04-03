شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يطالب لاعبى أسوان برد الاعتبار أمام إنبي بعد خماسية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، لاعبو زهرة الجنوب، بضرورة رد الاعتبار في المباراة المقبلة بالدوري العام، والتي تجمع أسوان بفريق إنبي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام.

وشدد عبد العال، على ضرورة تحقيق الفوز في لقاء إنبي وحصد النقاط الثلاث، خاصة وأن تلك المباراة هي أول لقاء على ملعب زهرة الجنوب منذ نهاية الدور الأول بالموسم الماضي.

وأكد مدرب أسوان، على اللاعبين ضرورة رد الاعتبار بعد الخسارة الأخيرة التي تلقوها في الدوري بخماسية نظيفة أمام سموحة قبل فترة التوقف الدولي، من أجل مصالحة جماهير أسوان التي ساندت الفريق منذ عودته إلى ملعبه.

ويتابع مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، أخر تجهيزات ملعب زهرة الجنوب وغرف خلع الملابس بالإستاد، وذلك استعداداً لخوض مباراة إنبي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، في أول مباراة تقام على ملعب زهرة الجنوب منذ لقاء الاسماعيلي في الدور الأول بدوري الموسم الماضي والذي أقيم في الثالث من شهر فبراير عام 2020.

ويحمل فريق أسوان ذكرى سعيدة عن أخر لقاء أقيم على ملعبهم مع الدراويش والذي أقيم قبل 428 يوماً بالتحديد، حيث كان زهرة الجنوب قد حقق الفوز حينها بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا ليخوض أسوان مبارياته بعد ذلك التاريخ خلال الموسم الماضي والجاري في القاهرة.

من جانبها، حرصت جماهير أسوان على تحفيز لاعبي الفريق بعد عودتهم للتدريبات على استاد أسوان لأول مرة منذ مارس 2020، حيث كان توقف النشاط الرياضي بالموسم الماضي بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، ومنذ ذلك التاريخ خاض أسوان جميع مبارياته بالقاهرة نظراً لتلاحم المباريات وعدم وجود مسافة زمنية كافية للسفر والخضوع للمسحات.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف، وتلقت شباكه 21 هدفا.