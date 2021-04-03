شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحى حكما لمباراة المصرى والطلائع.. وعادل للإسماعيلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، السبت، مباراتان غاية فى الأهمية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من عمر الدورى المصرى الممتاز، المباراة الأولى تجمع بين المصرى وطلائع الجيش فى السابعة مساءً باستاد برج العرب، بينما تقام المباراة الثانية بين الإسماعيلى وسيراميكا فى التاسعة مساءً باستاد الاسماعيلية.

ويدير مباراة المصرى والطلائع طاقم تحكيم يضم كلا من محمد الصباحى حكم ساحة، ويعاونه تحسين السادات وشهاب راشد مساعدين، وسالم متعب حكم رابع، ومحمد أبو خاطر حكم فيديو ومحمود ناجى حكم مساعد فيديو.

بينما يدير مباراة الإسماعيلى وسيراميكا طقم حكام يضم محمد عادل حكم ساحة، ومحمد العزازى وماجد المليجى مساعدين، وأحمد جابر حكم رابع، ومحمود دسوقى حكم فيديو ومبروك نبيل حكم مساعد فيديو.