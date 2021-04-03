شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الكروت الصفراء لنجوم الأهلى قبل مواجهة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي اختبارا قويا وصعبا عندما يلتقي المريخ السوداني فى الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب "الجوهرة الزرقاء" بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم المباراة لصالحه لتأكيد صعوده إلى دور الثمانية الأفريقي.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة بقائمة تضم 4 لاعبين فى جعبتهم كروت صفراء وهم:

أحمد رمضان بيكهام "إنذارين"

أيمن أشرف.. إنذار

مروان محسن.. إنذار

أليو ديانج... إنذار

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى مجموعته بدوري أبطال فريقيا برصيد 7 نقاط حصدها المارد الأحمر، بعد الفوز على المريخ السوداني ثم الخسارة من سيمبا في تنزانيا، والتعادل مع فيتا كلوب بالقاهرة قبل أن يفوز عليه خارج الديار، وجاء ترتيب مجموعة الأهلي كالتالي:

سيمبا التنزاني: 10 نقاط

الأهلي: 7 نقاط

فيتا كلوب: 4 نقاط

المريخ السوداني: نقطة

ويحتاج النادي الأهلي إلى 3 نقاط فقط لضمان التأهل من مجموعته، حيث في حالة فوز فيتا كلوب بكلتا مباراتيه المتبقيتين لن يتخطى 10 نقاط وفي حالة تساويه مع الأهلي في النقاط ستحسم المواجهات المباشرة بطاقة التأهل لصالح الأهلي.