شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. خدعة الجوهري فى طاهر أبو زيد بسبب 2 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن واقعة طريفة للغاية وقعت بين الراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، وطاهر أبوزيد نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وقال شوبير في تصريحات سابقة: الجوهري كان يتعامل مع اللاعبين بذكاء وحنكة شديدة للغاية وكان يستخرج أفضل ما لدى اللاعبين بفضل ذكاءه الشديد.

وواصل حارس مرمى الأهلى ومصر الأسبق، أن طاهر أبوزيد كان يخشى الإلتحامات القوية بسبب كثرة الأصابات وكان حريص جداً في اللعب داخل المستطيل الأخضر.

وقال شوبير، إن الجوهري تحدث مع طاهر أبوزيد ذات مرة وقبل أحدى المباريات المهمة، وقال له إنه أحضر له حقنة من ألمانيا بـ12 ألف جنيه ستجعله يخوض المباريات والتدريبات دون أي خوف وستزيد قوته وقدرته على الإلتحامات القوية.

واستطرد شوبير بعدما حصل طاهر أبوزيد على هذه الحقنة في أحدى المباريات العامة قدم أداء ولا أروع وكان أحد نجوم اللقاء.

وتابع شوبير: بعد المباراة سألنا الراحل الجوهري عن سر هذه الحقنة التى كان لها تأثير بالغ على أداء طاهر أبوزيد ، فقال الجوهري: أنها مجموعة من الفيتامينات من الصيدلية بـ2 جنيه.